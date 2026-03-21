ゴルフパートナーの中古クラブランキング・ユーティリティ部門は、ピンの『G430』が1位を記録。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【写真】1位〜10位を発表中古ユーティリティの売り上げランキングTOP10ピン人気を象徴するようなランキングとなった。1位には、昨年10か月連続で1位を獲得した2022年モデルの『G430』、3位は2020年モデル