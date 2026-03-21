21日、鹿児島市の水路で発見、救助後に死亡が確認されたのは鹿児島市の80歳男性とわかりました。21日午前7時過ぎ鹿児島市本港新町の水路で男性がうつ伏せの状態で浮いているのを通行人が発見し近くの交番に駆け込み通報しました。消防などに救助されましたが男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。死亡したのは持ち物などから鹿児島市の80歳男性とわかりました。男性には目立った外傷はないということです。警察