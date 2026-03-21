全国に店舗展開するゴルフパートナーが2月に発表した中古売り上げランキング・ドライバー部門では、1位にダンロップ『ゼクシオ13』が入った。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【写真】2位以下はテーラーメイドが席巻！中古ドライバーランキングTOP10海外ブランドの人気が高いドライバー部門で、1月に売り上げを伸ばしたのが日本ブラ