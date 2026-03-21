長崎の食の魅力を再認識してもらうイベントが、長崎市で開かれています。 長崎市茂里町の「みらい長崎ココウォーク」で開かれている『おいしいは禁句フェス』。 長崎の豊かな食の価値を改めて見直し、“おいしい” のひと言では伝えきれない生産者のこだわりなどを知ってもらおうと、県が初めて企画しました。 県産食材を使ったグルメが並んだほか、からすみについて学びを深める体験イベントも行われました。