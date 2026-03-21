ゴルフパートナーの中古クラブランキング・フェアウェイ部門は、ピンの『G425 MAX』が1位となった。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【写真】1位〜10位を発表中古フェアウェイウッドの売り上げランキングTOP10ピン人気が継続中だ。1位に2020年発売の『G425 MAX』、3位に2022年モデルの『G430 MAX』とランキング常連モデルがランクイ