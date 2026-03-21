＜フォーティネット・ファウンダーズカップ2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞60位タイで第2ラウンドを迎えた山下美夢有が、一気にリーダーボードを駆け上がった。初日は「72」と伸ばせなかったが、この日は7バーディ・2ボギーの「67」をマーク。トータル5アンダー・10位タイで日本勢トップに立った。【連続写真】ダウンの軌道とフォローの軌道がそろっている山下のオンプレーンス