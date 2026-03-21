事件の捜査情報を知人に漏らしたなどとして新潟県警は、巡査部長2人を懲戒処分にした。2人はいずれも地方公務員法違反の疑いで書類送検されている。 ■知人の求めに応じ“捜査情報”漏洩 巡査部長を懲戒処分 停職3カ月の懲戒処分を受けたのは、県警本部の30代の男性巡査部長だ。県警によると、巡査部長は2025年8月、知人の求めに応じて風営法違反事件の容疑者に関する捜査情報を教えた。事件捜査の過程で情報の漏洩が疑われた