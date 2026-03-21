熊本県立大学の卒業式が行われ、約480人が新たな一歩を踏み出しました。 卒業生「無事に卒業できて嬉しいなという気持ちです」「沢山友達もできたし、親には本当に感謝しています」 県立大学の卒業式には、華やかな袴姿やスーツ姿の卒業生が出席。卒業証書と学位記が手渡されました。式では堤裕昭学長が、「それぞれの分野で思う存分に力を発揮し、長い人生の中で着実に歩みを進めてください」とはなむけの言葉を贈りまし