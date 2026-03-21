競泳の池江璃花子選手が21日、女子50メートルバタフライ決勝に出場し、25秒55のタイムで優勝。同種目で5連覇を達成しました。前半から速いテンポで飛び出した池江選手は、一時は日本記録を上回るペースとなります。それでも最後はわずかに及ばず、25秒55で1位フィニッシュ。他を寄せ付けない圧倒的な速さで優勝し、大会5連覇となりました。池江選手は試合後のインタビューで「タイム的には復帰後ベストだったり、もう少し速いタイ