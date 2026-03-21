テレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45※一部地域を除く）の初イベントが20日、東京・渋谷のLINECUBESHIBUYAで行われ、お笑いコンビ「令和ロマン」のくるま（31）とお笑いタレントの永野（51）、同局の三谷紬アナウンサー（31）が出演した。視聴者から集めた“なんだか妙にひっかかる事”を徹底討論する番組。この日も「アニメチックな動きをする人にひっかかっています」「最近のエンタメが明