ファーム・リーグ、ここまで開幕5連敗のオイシックスは、21日、楽天とのホーム開幕戦に臨みました。オイシックスの先発はチーム所属2年目の高田。この日は序盤から打たせて取るピッチングがさえ渡ります。すると打線は2回、フォアボールとヒットでノーアウト3塁・1塁の大きなチャンスを作り、打席には今シーズンすでにホームランを2本放っているウォーカー。ホӦ