家庭教師も務める俳優の小堀正博さんが自身のXを更新。中学受験を終え、新生活を控えた生徒たちに向けてエールを綴りました。【写真を見る】【小堀正博】進学を控えた親子にエール「『こんなはずじゃなかった』はチャンス」【ギラン・バレー症候群から復帰】小堀さんは、進学後の状況について「『こんなはずじゃなかった』という思いが出てくるのは、いつもその手前をゴールに設定しているから。『後悔している』もそう」と投稿。