タレント・武井壮（52）が21日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、がんが原因で24歳で死去した兄への思いをつづった。武井は「今兄貴が生きてたら楽しかっただろうなあ、一緒に仕事したり、旅行したり、飯も食ったり語り合ったりきっと素敵な時間を共有できてたはずだと思う」と切り出す。「彼が過ごす事のできなかった時間をもう30年近くもオレだけ生きている決して当たり前ではない毎日だもし自分が24歳で人生