東京で桜が咲き始めるなか、皇居・乾通りでは、きょう（21日）から「春の一般公開」がスタートしました。記者「皇居の桜も少しずつ咲き始めてきました。こちら普段はなかなか入れない場所ですが、ピンクや白の鮮やかな桜が春の訪れを告げています」きょうから始まった皇居・乾通りの春の一般公開。およそ750メートルの並木道で、ソメイヨシノやシダレザクラなどおよそ100本の桜を楽しむことができます。訪れた人（アメリカから）「