21日未明、福井・坂井市の防波堤で釣りに来ていたベトナム人技能実習生5人が波にさらわれ、海に転落しました。1人は無事でしたが、1人が死亡、依然3人が行方不明です。21日午前2時半ごろ、坂井市の三国港の防波堤で、釣りに来ていたベトナム人技能実習生で20代から30代の男性8人のうち5人が波にさらわれ、海に転落しました。通報を受けた海上保安本部や警察が2人をヘリで救助し、1人は無事でしたが、もう1人は死亡が確認されました