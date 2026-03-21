エースで４番で主将の馬場（中央）を中心にマウンドに集まる藤沢西内野陣＝藤沢八部高校野球の春季神奈川県大会地区予選は２１日、県内４地区で熱戦を展開した。湘南・西湘地区では、強豪がそろったＥブロックで星槎国際湘南が鎌倉学園に勝利。もう１試合は延長タイブレークにもつれる接戦の末、湘南工大付が藤沢西を下した。このほか、昨秋の県大会準優勝の法政二、桐蔭学園、川和、向上、県相模原、横浜清陵、三浦学苑など