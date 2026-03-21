フィギュアスケート女子で２０１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央（３５）が２１日、ミラノ・コルティナ五輪から受けた刺激を明かした。浅田は１７年に現役を引退し、その後はプロスケーターとして活躍してきたが、昨年１１月に自身がプロデュースした「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」（東京都立川市）を開業した。同８月には木下グループと共同で、「木下ＭＡＯアカデミー」も開校。この日は初