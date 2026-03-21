歌手でタレントの鈴木亜美が２１日、警視庁町田署の一日署長を務めた。２００８年の警視庁新宿署以来１８年ぶりに一日署長を務めた鈴木は「すごく久しぶり。また４０過ぎて（制服を）着れると思ってなかったので、本当に光栄です」と笑顔を見せた。町田は鈴木にとって青春の街でもある。交通安全イベントで町田の街をパレードし「私が初めて友達と電車に乗って遊びに来てたのが町田だった。遊んだり、買い物をしていたので自