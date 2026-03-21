俳優の高岡早紀さん（53）が2026年3月14日、自身のインスタグラムを更新。俳優の常盤貴子さん（53）と渡辺謙さん（66）との3ショットを披露した。「常盤貴子ちゃんと30数年ぶりに再会」高岡さんは、「常盤貴子ちゃんと30数年ぶりに再会」といい、常盤さん渡辺さんと並ぶ豪華な3ショットを投稿。「すっかり大人な私たち」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、高岡さんはえんじ色、常盤さんは水色の着物を着用。渡