テレビ局はライバルを間違えていないか。今春の改編で、また似たような情報番組が増える。フジテレビは日曜朝に谷原章介MCの「SUNDAYブレイク.」（午前7時〜8時55分）、TBSは日曜昼に「上田晋也のサンデーQ」（午前11時35分〜午後０時54分）をスタートさせる。【写真】和田アキ子が耐えたホリプロ暗黒時代“低賃金労働”の現実「アッコにおまかせ！」ついに終了で振り返る「2つとも長寿番組に取って代わるので、業界内では注目さ