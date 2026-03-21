◆オープン戦日本ハム３―４ヤクルト（２１日・エスコン）ヤクルトの新外国人投手キハダが８回から登板し、３者連続空振り三振で回を締めた。先頭のレイエスを１５３キロの速球で空振りの三振に仕留めると、奈良間を１５２キロ、野村を１５３キロの速球で空振り三振に。前日の試合から合わせると５者連続三振となった。この日、投じた１５球のうち１４球が直球。「ストレートの力強さにも自信はあるので、メインに使っていく