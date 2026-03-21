フィギュアスケート女子で２５年８月から本格的にコーチ業を始めた２０１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さんが２１日、東京・立川市にある「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩで「木下ＭＡＯアカデミー発表会」を初開催した。ジャッジのない形式で、５歳から小学３年生までのアカデミー１１人が滑走し、演技前は１人ずつ「できると思うことが大事」などと声をかけて送り出すと、真剣な表情で子ど