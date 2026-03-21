クマ被害が近年各地で相次ぐ中、小諸市と大町市は21日、ガバメントハンターの協議会を設立しました。この「信州ガバメントハンター協議会」は、狩猟免許がありクマなどの野生鳥獣対策を行う自治体の職員＝ガバメントハンターがいる小諸市と大町市が立ち上げたものです。互いのノウハウを共有し、対策を強化していく目的で今後、現場の課題を相談できる窓口を設けることや専用のアプリを運用して情報を蓄積してい