女優の鈴木保奈美が「この４人、全員６６年生まれ」の写真をアップした。２１日までに自身のインスタグラムを更新し「１９６６年生まれのアーティストばかりが集う奇跡のライブ『ＲＯＯＴＳ６６』」に参加したことを報告。２０日に東京ガーデンシアターで行われた、出演者全員が１９６６年生まれのイベント「ＲＯＯＴＳ６６−ＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ６０−ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙｔａｂｉｗａ」だ。１９６６年