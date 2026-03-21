サッカー・フランスリーグのモナコに所属するＭＦ南野拓実が２１日までに自身のＳＮＳを更新。最新姿を披露し反響を呼んでいる。昨年１２月、試合中に左膝の前十字靱帯（じんたい）断裂の大けがを負い、今年６月に行われる北中米Ｗ杯出場は非常に厳しい状態となっている南野。インスタグラムにアディダスジャパンとの共同投稿で、日本代表の新しいユニホームを着る姿をアップした。背番号８のユニホームに身を包んだ南野は、サ