松本市では21日、信州大学松本キャンパスの卒業式が行われ、卒業生がそれぞれの道に向かって旅立ちました。医学部を卒業「志高く向上心を持ってやっていきたいと思います」卒業式を迎えたのは信州大学松本キャンパスで学んだ 人文学部や医学部など4つの学部の740人と大学院の145人です。信州大学 中村 宗一郎学長は「いま求められているのは人としての底力です。未来は待つものではなく切り拓くもの。真の価値を持ってほしい」とエ