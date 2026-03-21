◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル、牝馬）前日最終オッズが３月２１日夕方、ＪＲＡから発表された。単勝１ケタ台は５頭で、抜けた人気馬がいない大混戦。１番人気はＧ１・２勝のショウナンパンドラを姉に持つ（７）チェルビアット（牝４歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）で６．２倍となっている。２番人気は前走でオープン入りを決め、６戦４勝と底を見せない（５）ウイントワ