「ＳｎｏｗＭａｎ」の佐久間大介が２１日、東京・ＴＯＨＯシネマズ新宿で、主演映画「スペシャルズ」（内田英治監督）の公開御礼舞台あいさつを共演のＮＣＴ・中本悠太と行った。殺し屋たちがダンスチームを組み、ダンス大会と暗殺ミッションに挑むストーリー。役柄にちなみ、自身の持つスキルについて尋ねられた中本は「モノを消す天才スキル・早起き」とフリップで回答。「モノを“消す”というか、“なくす”なんですけど