富士市で20日、小学生が津波避難タワーで避難環境の改善点を見つけようと避難生活体験を行いました。この体験は、富士市と地元の子ども会が主催したもので近隣に住む小学生6人が参加しました。富士市鈴川本町は全域が津波浸水想定区域に指定されています。20日は、小学生が実際の避難生活でどのような行動が必要なのかを確かめていました。子ども会では今後、子供たちから出た改善点を、町内や市などへ提言していくというこ