北日本の天気は回復し、日中は晴れ間が出るでしょう。一方、西から天気は下り坂です。九州は昼ごろから雨、四国や中国地方も夕方以降、次第に雨が降り出す見込みです。大阪も夜はにわか雨がありそうです。関東はあすも晴れるでしょう。あすの気温です。朝の気温は全国的に、けさと同じくらいになりそうです。日中の気温は、北日本や北陸の各地できょうより大幅に高くなるでしょう。新潟は15℃まで上がる予想です。関東から西は暖か