アメリカのトランプ政権との関税交渉で日本が約束した対米投資の第一弾となるプロジェクトの起工式がオハイオ州で行われました。一方、テキサス州のプロジェクトでは採算面に疑問の声も聞かれています。アメリカ中西部オハイオ州。ソフトバンクグループの孫正義会長やライト・エネルギー長官らが並んで参加したのは、AIデータセンター向けの電力をつくる「史上最大規模のガス火力発電所」の起工式です。このプロジェクトは、関税交