「大相撲春場所・１４日目」（２１日、エディオンアリーナ大阪）大関安青錦は関脇霧島を下手投げで下し、７勝目。千秋楽での勝ち越しに望みを繋げた。低い体勢で踏み込んでいき、粘り強く攻め立て、霧島の体勢を崩した。１２日目に大栄翔に敗れ７敗目。序ノ口デビューから１５場所目で初の負け越しに王手をかけてしまったが、そこから執念の連勝。かど番危機脱出なるか。注目の千秋楽となる。