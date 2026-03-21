南極について学ぶイベントで、岩石に触れる子ども＝21日午後、広島市中区南極で積極的な科学調査活動を行う国が集まり、平和利用や環境保護などを議論する「南極条約協議国会議」が5月に広島市で開催されるのを前に、市と国立極地研究所が21日、南極について学ぶイベントを開いた。南極を身近に感じてもらい、機運を高める狙い。会議の国内開催は1994年以来。会場には南極の生態系や観測隊の活動を紹介するパネルや、氷や岩石