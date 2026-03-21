■第101回 日本選手権水泳競技大会 3日目（21日、東京アクアティクスセンター）9月19日開幕アジア大会（愛知・名古屋）32年ぶりの日本開催32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋2026アジア大会の選手選考を兼ねた日本選手権の3日目。男子100m平泳ぎで日本記録、50mで高校新で優勝の大橋信（17、枚方SS/四條畷学園高校）が200m決勝に臨んだ。世界記録、日本記録のペースを上回る50mを27秒95で折り返すと会場がどよめいた。さらに1