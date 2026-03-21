歌手の相川七瀬が２１日、国学院大学大学院の修士課程を修了したことを明かした。２１日にインスタグラムに新規投稿して、「本日無事に、大学院の学位記授与式を終えました」と報告。「これからも自分のペースで研究を続けながら、成長していけたらと思っています」という決意の言葉とともに、門出の日らしく青と白の袴の卒業スタイルを公開した。３児の母である相川は、２０２４年３月に国学院大学神道文化学部を卒業。同年