春の選抜高校野球。新潟県の日本文理は21日、高知農業との初戦に臨み、8対1で快勝しました。12年ぶり6度目の選抜出場となる日本文理、甲子園初出場で21世紀枠の高知農業との初戦に挑みました。先手を取りたい日本文理は2回、キャプテン・渡部のヒットなどでワンアウト1塁3塁とするとピッチャーの染谷！外野フライで3塁ランナーがホームにかえり1点を先制…さらに8番・安達のレフト前ヒットも生まれこの回、2点を