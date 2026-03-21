岡山県生涯学習センターのプラネタリウムの改修工事が終わり、きょう（21日）、リフレッシュオープンしました。 【写真を見る】人と科学の未来館サイピアのプラネタリウム約3か月ぶりに再開より明るく色鮮やかに遠隔地からのライブ中継も【岡山】 約3か月ぶりに再開した岡山県生涯学習センター人と科学の未来館サイピアのプラネタリウムです。 今回のリニューアルでは、レーザー光源の