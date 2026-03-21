ゲキ×シネ『紅鬼物語』舞台挨拶左から喜矢武 豊、鈴木拡樹、柚香光、早乙女友貴 2026年3月20日（金・祝）から全国公開されているゲキ×シネ『紅鬼物語』の舞台挨拶が新宿バルト9で行われ、柚香光、早乙女友貴、喜矢武 豊、鈴木拡樹が登壇した。 劇団☆新感線の45周年を記念して2025年初夏に東京・大阪で上演された舞台『紅鬼物語』が、舞台の臨場感を大スクリーンと高音質で再現する《ゲキ×シネ》シリーズの最