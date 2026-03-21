アルゼンチンサッカー協会（AFA）は20日、3月の代表ウィークで対戦する相手がモーリタニア代表とザンビア代表に決まったことを発表した。当初は27日にカタールのドーハで、スペイン代表と対戦を予定していたアルゼンチン代表。しかし、コパ・アメリカ2024王者のアルゼンチン代表とEURO2024王者のスペイン代表が対戦するフィナリッシマは、中東情勢の悪化を受けて開催中止が決まり、AFAは代替の対戦相手探しに奔走していた。A