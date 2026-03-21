アビスパ福岡は３月21日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節で、ガンバ大阪とホームで対戦した。開幕戦でファジアーノ岡山にPK戦で勝利して以降、６連敗中のホームチームは、11分に先制点を浴びる厳しい戦いを強いられる。22分に辻岡佑真の得点で追いついたが、42分に再びリードを許す展開に。しかし、90＋３分に辻岡がこの日２点目を決め、同点に追いつく。 90分では決着が着かず、特別大会のレギュレーシ