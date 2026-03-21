エディオンは、1998年から約28年間営業していた「エディオン下中野店」を建て替え、「エディオン岡山本店」として4月3日にグランドオープンする。●オープニングイベントを3日間にわたって開催建替リニューアルとなるエディオン岡山本店は、売場面積を約1.7倍と大幅に増床し、新たに電動自転車やお酒、ペット用品などの取り扱いを開始する。従来から取り扱っていた家電製品やリフォーム商品などの品揃えも拡充する。また、店