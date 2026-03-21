【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月22日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 19時～）は、「DASH島に食料革命」をお届け。 城島茂、高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記）、森本慎太郎（SixTONES）が、無人島にある材料だけで、憧れのアイランドキッチンをイチから手作り。完成したキッチンで中華料理に挑戦する。 ■DASH島にある材料だけで、憧れのアイランドキッチンをイチから手作り こ