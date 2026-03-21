【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が、5月15日より全国公開。 映画公開から約2週間後となる5月27日に、同作のなかでも重要な舞台として描かれるライブの模様を収録した映像作品『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” －完全版－』がリリースされる。 ■Perfumeの