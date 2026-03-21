三重の高速道路で6人が死亡した事故で、警察は逮捕された女が勤務する会社の関係先を家宅捜索しました。■大江芳樹記者「午前9時前です。容疑者が勤務する運送会社の関係先に捜査員が入っていきます」事故が起きたのは20日の未明、三重県の新名神高速のトンネル出口付近です。大型トラックが前を走る乗用車につっこむなど、4台が絡む事故でうち3台が炎上。子ども3人を含む6人が死亡しました。警察は、大型トラックを運転していた女