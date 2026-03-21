プロ野球2軍戦、オイシックス新潟アルビレックスBCが今シーズンのホーム開幕戦を迎えました。 ここまで5連敗で迎えたホーム初戦。ファンの期待に応えようと、オイシックス6番・ウォーカーが犠牲フライを放ち1点を先制します。同点で迎えた7回は2番・岸川。2点タイムリーヒットでオイシックスが勝ち越します。9回はランナー2人を出すピンチを迎えますが･･･。 ■実況 大石悠貴アナ