北海道・札幌市 ばんけいスキー場で行われた全日本スキー選手権 デュアルモーグル男子はこの種目でミラノ五輪４位と躍進した島川拓也が準々決勝で敗れる波乱の展開見事制したのは北海道出身の川岡士真が連覇達成。女子は今シーズン限りで現役引退を発表しているミラノ五輪 日本代表の冨髙日向子は準決勝で敗れるも３位決定戦を制し銅メダルを獲得しました。優勝は田口友麻がこの種目２度目の王者に