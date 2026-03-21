庄原市の備北丘陵公園では早咲きのスイセンが見頃を迎えています。春の日差しの下、鮮やかな黄色が目を引きます。備北丘陵公園では早咲きのスイセンが見頃を迎えています。寒さの影響もなく例年並みの今月上旬に咲き始めました。■来園者「個性があって見てて面白かった春が始まったという感じ」■備北丘陵公園伊藤まどかさん「春の訪れを感じに公園にお花見に来てもらいたい」700品種、210万本のスイセンが一斉に咲き誇ります。