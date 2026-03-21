北海道新幹線が開業10周年を迎えるのを前に、新函館北斗駅では記念セレモニーが開催されました。（中川家・礼二さん）「はやぶさ24号の出発合図を行ないます。出発！」北海道新幹線は、今月（2026年3月）26日に開業10周年を迎えます。新函館北斗駅前で開催された記念セレモニーには、多くの人が訪れ、お笑いコンビ・中川家の礼二さんのトークイベントなどを楽しんでいました。（JR北海道・綿貫泰之社長）「地域