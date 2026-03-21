19日に開幕した『春のセンバツ甲子園』で日本文理が21世紀枠で出場の高知農業と対戦し、8対1で勝ちました。 試合は日本文理が先制します。2回、3塁1塁のチャンスでピッチャーの染谷がライトへ犠牲フライ。続く8番・安達がレフトへタイムリーヒットを放ち2点をリードします。4対1と3点リードで迎えた5回、文理打線がつながります。2本の長打を含む4者連続のヒットで3点を追加。7対1とさらにリード