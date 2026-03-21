山口市内の公園で10代の女性の頭を踏みつけたり顔を殴打したりしてケガをさせたとして山口警察署は21日、市内に住む16歳の高校生の少年を傷害容疑で逮捕しました。山口署によりますと少年は、19日午前1時10分ごろから30分までの間、市内の公園で土下座する10代女性の頭を踏みつけ、顔を殴打する暴行を加え、額に全治1週間の打撲傷を負わせた疑いがもたれています。20日、被害者と家族が警察に届け出たもので、調べに対し少年は容疑